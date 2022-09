Kılıçdaroğlu'ndan sahte afiş tepkisi

HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyareti öncesinde kentin çeşitli noktalarına kendi ismi ve fotoğrafı kullanılarak asılan pankartlara tepki gösterdi.

"Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım" yazılı sahte afişin fotoğrafını paylaşan CHP lideri, "Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz! Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber."