Kılıçdaroğlu'ndan liderlere bayram telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderlerin Ramazan Bayramını tebrik etti.