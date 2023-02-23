CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a taziye mektubu

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’a taziye mektubu gönderdi.

"6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur" ifadesinin yer aldığı mektupta şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum."