CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla görüştüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Tatar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları nedeniyle Ersin Tatar'ı tebrik ettiği, KKTC Cumhurbaşkanlığı görevinde başarı dileklerini ilettiği kaydedildi.