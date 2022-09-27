Babacan ve Uysal'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu daha sonra da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalı Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.