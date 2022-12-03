CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması'nda konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Partimizin ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ilan ettiğimiz gibi ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma çabasını bir adım daha ileri taşıyoruz. Kurumları yeniden inşa edilmiş, toplumsal güvenin hakim olduğu, bölgesinde barışın merkezi olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz. Meselemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalinde sahip çıkmaktır. Onun vizyonunu hayata geçirmek bize nasip olacak.

Bugün yepyeni güç birliği ile tanışacaksınız. Dünyadan ve Türkiye'den 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Hem ülkemizi hem de dünyanın önemli ülkelerine gittim. Bilim, teknoloji ve yatırımın merkezi olan ABD ve İngiltere'ye gittim. İnandığım vizyon yolculuğundan asla vazgeçmeyeceğim. Kısa bir süre Almanya'ya gideceğim.

70 değerli isimle tek tek görüştüm. Onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Bize inanan halkımız, sizler siyasi gücümüz ve dostlarımızla kurduğumuz siyaset üstü güç birliğimiz. Bizler siyasi ve siyaset üstü hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz.

Bu 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanın, mekanın ötesinde kesintisiz üreten Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. 70 isim ne bir kişi, ne bir parti ne iktidar için çalışacak, onlar vatanları için çalışacaklar. Bay Kemal olmak böyle bir şey. Benim işimi birleştirmek, sistemi kurmaktır, sistemi çalıştırmaktır. Benim işim o sistemi kalıcı kılmaktır. Bizimle ülkeyi değiştirmeyi cesaret edenlerin bazılarını çağıracağım.

Tüm karanlığa rağmen ışığa çok yakın olduğumuzu anlatacaklar. Jeremi Rifkin ile tanışacaksınız, benim yeni Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanım. Daron Acemoğlu bizimle olacak. Gelecek yıllarda Nobel Ödülü alacağından da eminim. Sayın Öztrak makroekonomik çözümleri, Sayın Böle yeşil dönüşümü, Sayın Refet Gürkaynak para politklaarını, Sayın Hacer Foggo ise sosyal politikalarımızı anlatacak. Bu sistem Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak. Türkiye yeniden şahlanacak.