HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Vefa Salman (Eski Yalova Belediye Başkanı) kendisi burada bir yolsuzluk var soruşturulsun diye savcılığa gidiyor. Ama onu da tutukluyorlar. Dava açılıyor. Bilirkişi Salman'ın bir suçu yok diyor. Savcı itiraz ediyor. Ankara'dan bir bilirkişi görevlendiriliyor. 3 kişiye toplam bu görev veriliyor. Rapor veriliyor bir suçu yok.

Savcı yine itiraz ediyor bu bilirkişiler doğru bilirkişiler değil diye. 3'üncü bilirkişi de aynı yönde rapor verdi. Mahkeme yine de Salman'ı göreve iade etmedi. AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Bu karar adalete yakışıyor mu yakışmıyor mu. Vefa Salman bizim onurumuzdur gururumuzdur mücadelemizi sürdüreceğiz.

THK kayyumlar tarafından yönetiliyor biliyorsunuz. İstanbul'da bir oteli var. Bir oteli kaldı şimdi oteli de ele geçirmeye çalışıyorlar. Tam bir yağma düzeni.

Tek merkezden karar veren bir hakime hakim denmez. Yargı sistemini çürütenler talimatla karar verenlerdir. Çıkın sorun bu ülkede adalet var mı diye sorun. Yüzde 99'u hayır der. Adaleti getireceğiz bu ülkeye. Ama biraz sabır. Sandık gelecek, adaleti isteyen herkes bize katılacak.

Bir vizyon belgesi açıklandı. Gelin hep beraber katkıda bulunalım dedin. Bu ne demektir. Asında bizim bir vizyon belgemiz yoktur demektir. Bir siyasetçinin biz vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için dünya tarihini, Ortadoğu tarihini bilmesi gerekiyor. Siz bir vizyon ortaya koyacaksanız bunları bilmek zorundasınız. Bu ülkenin düşünce ve bilim insanlarıyla bir araya gelmeniz gerekiyor. Dünyanın gidişatını bilmeniz gerekiyor. Tarımda, sanayide, ileri teknolojide neler oluyor bunları bilmeniz gerekiyor. Vizyon sahibi olabilmeniz için bu saydığım asgari koşulladır. Arada bir Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Biraz paraya tamah etme gel karşıma çık 85 milyonun önünde tartışalım. Ayrıca bir vizyon belgesinden söz edeceksiniz önce sorunun kaynağına ineceksiniz.

Bütün üniversiteleri mahvettiler, eğitim sistemini felç ettiler. Dünyadaki gelişmelerin ne olduğunu biliyor musun acaba. Ayrıca bir kişi farklı düşünüyor diye üniversiteden atılır mı. Kuvvetler ayrılığı olması gerek. Yargı bağımsızlığını getireceğiz. Devlette liyakat olmazsa adalet olmaz. İşi ehline vereceğiz. Hayır bizim adamımız gelsin diyorlar bunu değiştireceğiz. Darbeciler darbeciler diyorlar darbecilerin getirdiği hukuku bir anlamda baş tacı ediyor.

AK Parti'ye geçmişte oy vermiş olanlar, AK Parti ve MHP'li belediye başkanları ve AK Parti ve MHP belediye meclis üyelerine bir soru sormak istiyorum. Saray hükümeti kime çalışıyor. Mazot fiyatını sorsunlar, gübre fiyatını sorsunlar. Çiftçiye ne verdiler diye sorsunlar. Bu iktidar kime çalışıyor.

İthalata baksınlar. Sattığımızın çok daha üstünde dışarıdan alıyoruz. Tarım Bakanı bile tarımda ne var ne yok diye Venezüella'ya gidiyor. Esnafa mı çalışıyor. Sorsunlar esnafa binlerce işyeri kapandı. Kasaba gitsinler mesela elektrik faturan ne kadar diye sorsunlar. Bu soruları sormamın nedeni vicdan sahibi olanlara seslenmemdir. Sanayicilere sorsunlar. Döviz kurunu sorsunlar. Önümüzü göremiyoruz diyorlar. Kur Korumalı Mevduat 155 milyar TL'ye çıktı. Çiftçiye verilenin 6'da biri. Alın terinin damlasını dahi dökmüyorlar.

Dün akşam bir video yayınladım. Sokakların metamfetamin işgali altında olduğunu söyledim. Bu uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye bir değil birden fazla kanun çıkardılar. Uyuşturucu parasını davet edersen uyuşturucu baronunu da davet etmişsin demektir. Baronlar İstanbul'da fink atıyor.

Kara paraları yabancı mafyalara teslim ettiler. Bunun için birden fazla özel kanun çıkardılar. Son birkaç ayda olan olayları hatırlatayım Sırbistan'da ülkenin en kanlı suç lideri İstanbul'da öldürüldü. Azerbaycanlı suç lideri de öyle. Gürcüler İranlılar oturdular mafya savaşları başladı. Afgan baronlar zaten İstanbul'da. Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu baronunu da hapishaneden çıkarıp bıraktılar.

İşte ispatladım ne yapacaksın. Onurun varsa istifa edersin. O değil sadece sarayın da bırakması lazım. Kaynağı belli olmayan kirli para. Zaten devletin kayıtlarında var kardeşim. Siz parayı getirin kaynağını sormayacağım diye kanun çıkarttınız. Türkiye şu anda Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Pisliğe battık devlet çürümeye başladı. Kirli paralar kirli insanları şehirlerimize getiriyor.

3-5 kuruş için uyuşturucu baronlarını Türkiye'ye davet ediyorlar. Bu uyuşturucu okulların etrafında satılıyor. İç organları mahvediyor. İstanbul'da bir genç annesini katletti. Ailelerimiz büyük bir tehdit altında. Bütün anne ve babalara sesleniyorum. Ben duyuyorum sesinizi. Çare temiz parayı yeni yatırımlarla acilen ülkemize getirmektir. Tertemiz paraları ülkemize getirmektir. Biz krizi temiz paralarla çözeceğiz. Kara para akışı ivedilikle sonlandırılmalı. Uyuşturucu baronlarının da kökünü temizleyeceğiz. Mücadelemiz sürecek."