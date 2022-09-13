CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, "Havai fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim. O fabrikada 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Onlar adalet istiyorlardı. Bu kardeşiniz ve CHP, kim adalet istiyorsa onun yanında yer aldı. Aileler hala haklarının teslim edilmesini bekliyor. Devletin dini adalettir. Bugüne kadar tek bir kişi dahi denetim yapılmadı diye yargının önüne çıkarılmadı" dedi. CHP lideri, "Sonuna kadar yanınızdayız, biz bu kararlılığımızı sağlayacağız. Denetimi yapmayanlar, siyasi otoriteden talimat alıp kaçanlar, iktidar olduğumuzda hepsinin burnundan fitil fitil getireceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Sakaryaspor büyük başarılara imza attı, yeri Süper Lig'dir, inşallah göreceğiz" dedi.