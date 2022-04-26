Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Karamsar bir ortamda olduğunuzu biliyorum ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" diye başladı.
6 partinin buluşması hakkında açıklama yapan CHP lideri, toplantı sonrası yapılan açıklamayı hatırlattı.
GEZİ PARKI DAVASI KARARI
"Dün bir karar açıklandı" diye Gezi Parkı davası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri karar değil. Talimatla aldıkları kararlar. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz. Bu tür mahkemeleri çok gördük. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın terörist olarak tutuklandığını gördük" dedi.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Baskıya isyandır Gezi. Doğayı koruyalım diyor gençler. Bu kurgulanmış mahkemede Osman Kavala beraat ettiği bir davada müebbet hapse mahkum oldu. Dünyada böyle bir örnek yok. Çünkü yargı bağımsız değil. Bu iktidar 5'li çetelerin iktidarıdır. Halkın, milletin değil, 5'li çetenin iktidarıdır. Ben devletin nasıl soyulduğunu..."
"KAVGA EDECEĞİZ"
"Farklı bir konuşma yapacağım" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Hepimiz bu güzel ülkede birlikte ve beraber yaşamak zorundayız. Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Onların sorunlarını size anlatmak istiyorum. Çok öfkeliyim. Evladın karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye asla istemiyorum. Hiç kimse olarak gördüklerinin, karanlık, ışıksız evlerinden sesleniyorum. Yoksulların biriken öfkesini duyuyor musun? Evsiz, yurtsuz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Sonra 5'li çeteyi düşünüyorum. Yumruklarımı sıkıyorum. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur.
Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum; Bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. O yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin.
Bir insanın uğrunda öleceği bir şey yoksa hayatında o zaten yaşamamıştır. Pes etmeyeceğim, durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı yol arkadaşlarımla yapacağız. Ülkeyi kaçak sığınmacılarla dolduranlarla, beş paraya vatandaşlığı satanlarla kavga edeceğiz, milyonların elektriğini kesen çetelerle kavga edeceğiz, sokaklarımızı mafyaya teslim edenlerle, uyuşturucu baronlarıyla, yargıyı siyasetin emrine verip Brunsonları özel uçakla gönderip, kendi insanını rehin tutanlarla kavga edeceğiz. Vatanı satanlarla kavga edeceğiz.
Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz."
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