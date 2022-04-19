CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapması hakkında başlayan tartışma için "Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zammını yaparsın, belediye bu zamların yüzde 40'ı kadar bir zam yaptığında kıyameti koparırsın. Bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Bu zammı yapan sensin, hangi belediye başkanı zam yapmak ister? Buna ikiyüzlülük derler" dedi.