CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Halk biliyor ki zaman CHP zamanıdır. Bazı anketlerde kararsızlar olduğu söyleniyor. Kararlılığımızı, çözümlerimizi onlara da anlatacaksınız. Karşımızdaki 'Bunlar kararlı, sorunları çözmekte kararlı' diyecekler. Memleketin iyi yönetilmediğini görüyorlar. Bir bakanın söylediğini, diğer bakanın yalanlandığını görüyorlar. Devletin soyulacak bir mekanizma olarak algılandığını da biliyorlar. İktidar sahiplerinin ülkeyi yönetemediğini herkes biliyor" diyerek başladı.

"TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

"Vatandaşımız neyin ne olduğunu iyi biliyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bildiğinden çok da yaşıyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 3,5 milyon hanenin elektriği kesildi. Elektriğe gelen zamları görüyor vatandaş. Bu faturalar ödenmiyorsa, bunu vatandaş yaşayarak görüyor. Onların sözcüsü olarak, yaşadıkları sıkıntıları yaşamak için bilinçli olarak elektrik faturamı ödemedim ve ödemiyorum. 3,5 milyon hanenin sözcüsü kim olacak, onların derdini kim dile getirecek? Bu insafsızlığı yapan iktidarı nasıl anlatacağız? Tarihi bir sorumluluğumuz var. Ülke böyle bir noktaya gidiyorsa hepimizin tarihi bir sorumluluğu var. Türkiye'yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Yeni ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. 1,4 milyon hanenin de doğalgazı kesik. İktidar sahipleri bunun ne kadar farkında. Biz halkın partisiyiz, halkın dertlerini gündeme getirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"HALKI ALDATMAK İSTİYORLAR"

İşsizlik rakamlarına da değinen CHP lideri, "Talimat veriyorlar. Siz onu benim külahıma anlatın. Ne azalması... Onlara göre Türkiye'de iş var ama işsizler iş beğenmiyor. Halka böyle söylüyorlar. Aldatmak istiyorlar, kandırmak istiyorlar halkı" diye konuştu.

ERGÜN POYRAZ'A SALDIRI

Aydın'da 6 kişinin saldırısına uğrayan Ergün Poyraz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Gazetecinin görevi gerçekleri yazmaktır. Gerçekleri yazmak kolay değildir. Ergün Poyraz saldırıya uğradı, yoğun bakımda. Bugüne kadar saldırıya uğrayan gazeteciler nedeniyle hapse giren olmadı ama bir tweet dolayısıyla insanlar hapse atıldı" dedi.

ET VE SÜT KURUMU'NA ZİYARET

Et ve Süt Kurumu'na gitmesi hakkında konuşan Kılıçdaorğlu şunları söyledi:

"TÜİK'e giderken hedefim, milyonlarca işçi, memur, emekli enflasyon rakamına göre maaş alacak. Talimat veriyorlar, rakamı düşük göster diye. Oraya gittim ve açıklama yaptım. Böylece, o kurumda namuslu bürokratlar seslerini çıkardılar, neredeyse üst düzey yönetici kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav yapıyor. Yazılı sınav KPSS'den torpil yok, Türkiye'de dereceye giriyor. Sözlü sınavda hakkı yeniliyor. Nasıl milyonlarca insanın hakkını savunmak için TÜİK'e gittiysem, haksızlığa uğrayan yüzbinlerce gencimizin hakkını savunmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. Her anne baba evladının doymasını ister. Yeterli beslenme bir haktır. Bir anne çocuğuna süt, et veremiyorsa ve bir kurumun başındaki kişi 'kuyrukları bitirmek için zam yapalım' diyorsa bunu sıradan bir basın toplantısıyla anlatmak doğru olmaz. Bazı enteller var, gitti kapılar kapalı. Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hakkını korumak için oradayım. Kapıyı açarlar veya açmazlar... Benim muhatabım bakan değil. Et ve Süt Kurumu Başkanı KİT Komisyonu'nda hesap verir, o yüzden gittim. Hesap veren bir bürokrasi yok, talimat alan bir bürokrasi var. Hesap veren bir bürokrasi varsa o kapılar açılır. Özellikle gecekondu mahallerinde Et ve Süt Kurumu'na gitmem ciddi olumlu bir tepki doğurdu."