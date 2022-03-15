CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, "Gitmeyeceksiniz, biz onları göndereceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Devlet dediğiniz kurum haksızlık yapmaz. Devlet dediğiniz kurum bir tüzel kişiliktir, devleti yöneten siyasal iktidardır. İktidar karar alırken, haksızlık yapmamaya özen gösterir. Kamuya iş yapan yükleniciler. Onlarla ilgili yasa çıktı, arkadaşlarımız itiraz ettiler ama çıkardılar. Bu onların sorunlarını çözmüyor. Büyük kısmı iflasla karşı karşıya" dedi. CHP lideri, "İktidara geldiğimizde sorunların nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Alın terinin ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.
"Türk Telekom soygunu oldu" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Hariri ailesine bir şirket peşkeş çekildi. Şirketin her şeyi satıldı. İnternet altyapısı güçlendirilmedi. Biz internete erişimde hala zorluk yaşıyoruz" dedi.
ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK
Diyarbakır ziyareti hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Orada Şanlıurfa'da 'Büyükşehiri bize verin, çiftçilere ücretsiz elektrik vereceğim' dedim. Diyarbakırlılar 'Bize niye vermiyorsunuz' dedi. Onlarla ilgili bir hazırlık yaptık" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diyarbakır'da da söyledim, Siverek'te de söyledim. Eğer sözünün gereğini yerine getirirsen yapacağım. Yatırım teşvik belgesini vereceksin, diğer şirketlere nasıl veriyorsan vereceksin. Güneş panellerinin kurulacağı hazine arazisini tahsis edeceksin. EPDK tarafından lisans vereceksin ve TEİAŞ da engel çıkarmayacak. 6 ilde elektriği aşamalı olarak çiftçilere ücretsiz vereceğiz. 5 bin Mw ne demek biliyor musunuz, Akkuyu'da üretilecek elektrik kadar.
Önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun. Afrika'ya gidiyor yer kiralıyor, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek 'Nasıl gidersin'. Sen gidemezsin. Hiç kimse unutmasın bizim dokularımızda Kuva-i Milliye vardır. Bu ülkenin değişime, dönüşüme, büyümeye, liyakata, adalete ihtiyacı var."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!