CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Kılıçdaroğlu, "Gitmeyeceksiniz, biz onları göndereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Devlet dediğiniz kurum haksızlık yapmaz. Devlet dediğiniz kurum bir tüzel kişiliktir, devleti yöneten siyasal iktidardır. İktidar karar alırken, haksızlık yapmamaya özen gösterir. Kamuya iş yapan yükleniciler. Onlarla ilgili yasa çıktı, arkadaşlarımız itiraz ettiler ama çıkardılar. Bu onların sorunlarını çözmüyor. Büyük kısmı iflasla karşı karşıya" dedi. CHP lideri, "İktidara geldiğimizde sorunların nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Alın terinin ne kadar kıymetli olduğunu göreceksiniz" diye konuştu.

"Türk Telekom soygunu oldu" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Hariri ailesine bir şirket peşkeş çekildi. Şirketin her şeyi satıldı. İnternet altyapısı güçlendirilmedi. Biz internete erişimde hala zorluk yaşıyoruz" dedi.

ÇİFTÇİLERE BEDAVA ELEKTRİK

Diyarbakır ziyareti hakkında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Orada Şanlıurfa'da 'Büyükşehiri bize verin, çiftçilere ücretsiz elektrik vereceğim' dedim. Diyarbakırlılar 'Bize niye vermiyorsunuz' dedi. Onlarla ilgili bir hazırlık yaptık" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da da söyledim, Siverek'te de söyledim. Eğer sözünün gereğini yerine getirirsen yapacağım. Yatırım teşvik belgesini vereceksin, diğer şirketlere nasıl veriyorsan vereceksin. Güneş panellerinin kurulacağı hazine arazisini tahsis edeceksin. EPDK tarafından lisans vereceksin ve TEİAŞ da engel çıkarmayacak. 6 ilde elektriği aşamalı olarak çiftçilere ücretsiz vereceğiz. 5 bin Mw ne demek biliyor musunuz, Akkuyu'da üretilecek elektrik kadar.

Önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun. Afrika'ya gidiyor yer kiralıyor, Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş çiftçiye ücretsiz elektrik verecek 'Nasıl gidersin'. Sen gidemezsin. Hiç kimse unutmasın bizim dokularımızda Kuva-i Milliye vardır. Bu ülkenin değişime, dönüşüme, büyümeye, liyakata, adalete ihtiyacı var."