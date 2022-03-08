CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Kadın-erkek ayrımının olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. İstanbul Sözleşmesi mutlaka yürürlüğe girecektir" diye sözlerine başladı.

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