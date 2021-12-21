CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, "Devlet denen kuruma saygı gösterilerek devlet yönetilir. Hükümetin adalete, kanunlara, kuvvetler ayrılığına uyması lazım" dedi.

KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, "Öyle bir noktaya geldik ki bırakın yarını bir saat sonra ne olacağını kimse göremiyor. Ekonominin bu kadar bozulduğu ortamda herkes durmuş vaziyette. Ciddi bir sorun var" dedi.

KılıçdaroğluKılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunun temeli güvendir. Var olan iktidar, bir güven ortamı yaratabilir mi yaratamaz. Her kafadan bir sesin çıktığı bir yapı içerisinde güven ortamı oluşturamazsınız. Kıyamet kopardılar dış güçler. Yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanı 'Doları bilinçli olarak yükseltiyoruz' dedi. Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var."

"Eğer devlette adalet ve liyakati yok etmişseniz güveni sağlayamazsınız" diyen CHP lideri, "Vatandaş mahkemeye, adliyeye, savcıya güvenmiyorsa o ülkede adalet yoktur. Güven sorunu var demektir. Devleti yöneten kişilerin önce kendisini bilmesi lazım. Kendisini bilirse devleti sağlıklı yönetir. Her şeyi ben bilirim dediğiniz zaman kişi kendisini bilmez" diye konuştu.

"ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜN YOKSA..."

KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, "Devlet bir şirket, bir kişinin malı, mülkü değildir. Adeta bir kişi 'ben devletin sahibiyim' diye ortaya çıkıyor. Kargaşa çıkıyor. Ekonomide alışmadığımız ciddi sorunları yaratıyor. Siyasetçinin alkışa ihtiyacı yok. İyi bir siyasetçi eleştiri ister. 3 gencecik çocuk röportaj yapıyor. Ne kusuru var, hangi kanunu ihlal etti, üçüne ev hapsi veriyorsunuz neden? Bir kişi devleti böyle yönetmeye kalkarsa bu otoriter yönetim olur, demokrasi olmaz. Eleştiriye tahammülü yoksa yapacağı şey makamdan ayrılmasıdır" dedi.

"EDİRNE'Yİ, KARS'I KORUMAK NEYSE..."

CHP lideri KılıçdaroğluKılıçdaroğlu son günlerde dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar hakkında, "Vatandaşlar kendi parasına değil, başka ülkenin parasına yatırım yapıyorsa orada sorun vardır. Şimdi Türkiye'de tasarruf sahiplerinin yüzde 66,4'ü 'yönetime güvenmiyorum' diyor. Edirne ve Kars'ı korumak neyse Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir. Türk Lirası yerlerde sürünüyorsa bir sorunumuz var demektir. Ülkeyi bu hale kim getirdi, vatandaş mı getirdi? Sorumlusu kim? Yöneticiler israf ve yolsuzluğun üzerine gitmezlerse o ülkede sorun var demektir" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU OLAN SANDIĞIN GETİRİLMESİ"

KılıçdaroğluKılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorunu kim ve nasıl çözecek? Bütün demokrasilerde sorunu siyasi partiler çözerler. Sorunu yaratan kurum, sorunu çözemez. Terzi söküğünü çözemez. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Siyasi iktidar getirdi. Önce bu sorunun çözülmesi gerekir. Sorunun çözülmesi için de demokrasinin işlemesi lazım. Seçimin gelmesi lazım. Kriz dönemlerinde ülkeyi yönetenler açmazlarla karşı karşıya kalırlarsa demokrasilerde yapılan tek şey halkın hakemliğine başvurmaktır. Ülkeyi yönetemiyorlar, geçen her gün daha ağır maliyetler geliyor. İktidar sahipleri için de doğru olan sandığı getirmektir. Sandığı getirirler veya getirmezler, sandığı getirmeleri için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu milletin ezilmesine, yağmur gibi zamlara, çocukların yatağa aç girmesine tahammül edemiyoruz."

CHP lideri KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, güveni tesis etmek. Güveni tesis etmenin yolu sorunu yaşayan ile sorunu çözecek olanın yan yana gelmesidir. Bizim 13'üncü cumhurbaşkanımız da hakem olacak. Buna ekonomik ve sosyal konsey diyoruz. Siyasetle sorun yaşayanlar arasında yaşanan krizi çözmenin yolu iki tarafı bir araya getirmektir. Orada bir takvim yapılacak, hangi sorun nasıl çözülecekse zamanı geldiğinde yerine getirilecek. İlk bir hafta içinde düzenleyici kurumlarının yöneticileri liyakatli kişilerden oluşacak. Hemen iki gün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan fiyat istikrar komitesini lağvlağv edeceğiz. Kurulduğu tarihten bugüne bir gün bile toplanmış değiller. Bu görev Merkez Bankası'nın. Biz keyfi hareket etmeyeceğiz, TBMM'nin çıkardığı kanunlara göre hareket edeceğiz. Biz Merkez Bankası'nın bir güven kurumu olmasını, TL'den sorumlu olmasını istiyoruz. İlk bir hafta içinde, 13'üncü cumhurbaşkanımız makama oturduğu gün israfla mücadele genelgesini yayınlayacaktır. 13 uçağın 12'si satılacak. Bakanlıklar kiracı oldu. Hani israf haramdı?" ifadelerini kullandı.