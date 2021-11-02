CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutladık. Biz Cumhuriyeti telaffuz ederken, bugün buraya kimsesiz hissedenleri kimsesi olmak" diyerek sözlerine başladı. Kılıçdaroğlu, "Bu süreç içinde beni üzen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyanet tarafından anılmamasıdır. Kendisini kuran, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran iradeye en azından saygı duyulması lazım" ifadelerini kullandı. Anıtkabir'deki törene bazı gazete ve televizyonların alınmamasını eleştiren CHP lideri, "Anıtkabir'de bu ülkenin aslanı yatıyor, sizin gücünüz yetmez ona. Her davranışları kendi sonlarını getiriyor" diye konuştu.

BÜROKRATLARA ÇAĞRI

"Bir ülkede adalet yoksa sağlıklı ve tutarlı bir yönetim yoktur" diyen Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz'a karşı hep birlikte mücadele ettik ama birileri 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirmeye başladı. Haksızlığa uğradığını iddia edenler mahkemelere başvurdu. Bu süreçte beraat edenleri görevlerine iade edeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratlar aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları takdirde onları devletin bürokrasisinde tutmayacağım. Devletin temeli adalettir. 'Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayacağım' diyor. Kusura bakma senin devlet yerinde görevin yok."

"Ahlak denen kavram da çok önemli" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası'nda 128 milyar dolar buharlaşmış. Kime, hangi kurdan sattınız, niye kamuoyuna bilgi verilmiyor diye sorduk. Yanıt verilmedi ama cevabını bulacağız. Keşke mahkemeye verse de bu 128 milyar doları mahkemeye getirsek" diye konuştu.

"FATURASI 227 MİLYAR DOLAR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Milleti perişan ettiler. 7,5 milyon kişi asgari ücretin üçte biri kadar gelir elde ediyor. Bu kişilerin sigorta primini devlet ödüyor. Bu iktidar halkın, çiftçinin, emeklinin yanında değil. 83 milyon insan Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyor. Erdoğan şahsım hükümetinin bu devlete ve millete vereceği hiçbir şey yoktur. Çiftçi perişan vaziyette. Sen bütün parayı dışarıya ödüyorsun. 7 yıldır arka arkaya gelir dolar bazında düşüyor. Bunun faturası 227 milyar dolar. Türkiye, ilk 20 liginden düşmüştür. İlk 10'a çıkaracağız diyorlardı, ilk 20'den düşürdüler" diye konuştu.

Elektrik ve doğalgaz zamlarını eleştiren CHP lideri şunları söyledi:

"İktidara çağrı yaptım, bir karakış fonu kurun. Doğalgaz, elektrik, su faturaları ağırlaşacak. Kış aylarında elektrik faturalarından KDV'yi, TRT payını kaldırın dedik. CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde karakış fonu benzeri bir çalışmayı büyük ölçüde tamamladık. Bir vatandaşımız doğalgaz, elektrik faturasını ödeyemez duruma gelirse belediyelerimiz devreye girecek. Ankara karakış destek paketini açıkladı. 400 milyon liralık doğalgaz yardımı yapacak.

Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınır 3 bin 93 lira. Bu da cumhuriyet tarihimizde ilk. Erdoğan'a yine tavsiyem, hemen asgari ücret tespit komisyonunu çağır. 'Asgari ücreti açlık sınırının üzerine çıkarın' demen lazım. Adı üstünde asgari ücret açlık sınırının altında. Bir ton kömürün fiyati asgari ücreti geçti, nasıl ısınacak bu insanlar?"