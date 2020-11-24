CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Hangi kimlikten olursa olsun her insanın görüşü önemlidir. Hangi kimlikten olursa olsun her kimliğe saygı göstermek CHP’nin temelidir. Bizim sevdamız Türkiye’dir, Türkiye’de yaşayanlardır. Bizim sevdamız vatandır, bayraktır. Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Adaleti sağlayacak olan kişiler hakimlerdir. Sadece hukuku değil vicdanın da sesini dinlemelidir hakimler. Sadece kanun çıkarmakla hukuk işlemez" dedi.

"Bostancı-Dudullu metro inşaatında 2 işçi hayatını kaybetmişti. Aileleri bizi yalnız bırakmayın, davamızı izleyin dedi" diye sözlerini sürdüren CHP lideri, "Dün tarihi bir karar çıktı. 5’li çete diye tanımladığımız grubun yaptığı metro inşaatını yapanlar ve alt yüklenici firmaların yetkilileri ertelenmeksizin 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Adalet bir şekilde yerini buluyor. 'Davamızı izleyin, karşı taraf çok güçlü, ölen kişileri suçlu ilan edebilirler' dediler. O hakimler vicdanının sesini dinledi. O hakimleri tebrik etmek bizim görevimizdir" diye konuştu.

CHP lideri, "Bir vali bulunduğu yerde devleti temsil eder. Vali, sıcak siyasete girmez. Bulunduğu yerde herkese eşit mesafede bulunur. Adaletin ölçüsü valide belirlenir. Vali, devlet adamı gibi davranmak zorundadır. Valilik sıradan bir görev değildir" derken, "Diyarbakır Valisi bir açıklama yapıyor. 'Mesele işsizlik değil, işi beğenmemek'. Bunun üzerine il başkanına telefon ettim, 'gerçekten böyle bir tablo var mı' diye sordum. 'Hayır efendim alakası yok' dedi. 'Geçici iş ilanı çıktığı zaman kilometrelerce kuyruk oluyor' dedi" diye konuştu.