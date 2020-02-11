CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"İşsizlerimiz var. En son Hatay Valiliği üzerinde bir vatandaşımız kendisini yaktı. 'Çocuklarım aç, iş istiyorum anlıyor musunuz' diyor. Bütün işsizlere ve ailelerine sesleniyorum. Bir baba kendi çocuğuna yiyecek bir şeyler götüremezse, işsizlik çekiyorsa, ailede huzur kalmamışsa oturup hepimizin vicdan muhasebesi yapması lazım.

Burada FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım. Tarihsel bir süreç içinde anlatacağım. Herkes dikkatle dinlesin. 20 soru 20 cevap...