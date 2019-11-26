CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Malum bize kumpas kuruyorlar. İsterse Çin Seddi'ni getirin yine yıkıp geçeceğiz. Sana söyledim laf edeceksen geleceksin karşıma. Senin bir sürü televizyon kanalın var. Ben korkulacak bir insan değilim. Ben ona makul biçimde soruyor soracağım. İstediği soruya cevap vereceğim. Arkamdan laf edeceğine karşıma oturursun konuşuruz. İstersen kendi öğretim üyelerinle yandaşlarını yanına alarak gel tek başıma çıkıp konuşacağım. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Bir partiye kumpas kurmak doğru değil. Dedikodu üzerinden siyaset yapmak da doğru değil. Bir sürü sorun var ama CHP ile uğraşıyor. CHP ismini ağzına alıyor. CHP dünyanın en eski partilerinden biridir. Savaş meydanlarından çıkıp gelen bir partidir.

MECLİS'TEKİ TARTIŞMA

Parlamentoda bir tartışma olmuş. İki partinin grup başkan vekilleri tartışmış. "Haddini bil" demiş. Ondan sonra bizim arkadaşımız özür dilemiş karşı taraf "Tamam" demiş. Ama hala başörtüsünden bir şey devşirme yapabilir miyim diyor. İnsan biraz utanır ya. Kadınlara saygı duyacağız. Hepimiz kadınların sorunlarını çözmek için mücadele edeceğiz.

Güzel bir haber... Haluk Bilginer... Sinemamızın ve tiyatromuzun en iyi aktörlerinden biri Şahsiyet dizisiyle çok önemli bir ödül aldı. Bu başarıyı Türkiye'ye getiren herkese tekrar teşekkür ediyor: Haluk Bilginer'i kutluyorum.

EYT: İSTİŞARE İLE ÇÖZECEĞİZ

Erdoğan diyor ki, 'İskandinav ülkeleri bu sistemle battı' diyor. O ülkelerde kişi başına düşen hasılat 70 bin dolar. Hiçbir şeyden haberi yok. Bir de diyor ki 'Seçimi kaybetsem bile olmaz' diyor. Hiç merak etme Erdoğan sen seçimi zaten kaybedeceksin. EYT'li arkadaşlarım, sizlerin sorunlarını istişare ile çözeceğiz. Öyle bir reform yaptılar ki daha fazla çalışıp prim ödeyen o kadar az emekli aylığı alacak. Hiç endişe etmeyin sizin sorununuzu çözeceğim.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Akşam pazarlarında yiyecek bir şeyler bulabilir miyim diye gidip yiyecek arayan kadınlar var. Kadınlar bunları bir fedakarlık için yapıyor. Kadınlar dünyanın her tarafında saygı duyulan kişilerdir. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2019 yılında 299 kadın şiddet nedeniyle hayatını kaybetti. Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yolu erkeğin eğitiminden geçer. Toplumun her alanında eşit bir yurttaş olarak çalışması gerektiğini anlatmak gerekiyor. Kadına yönelik şiddetin boyutunu artırırsanız, elinize silah, balta alıp kadını öldürürseniz buna hepimizin karşı çıkması lazım. Biz bunu yapmak zorundayız. Bütün kadınlar kadına yönelik şiddeti protesto etmek için meydanlara çıktı. 25 Kasım'da da yapıldı bu, Taksim Meydanı'na doğru geliyor kadınlar. Vay efendim niye dağılmadınız diye plastik mermiler ve biber gazlarıyla dağıttılar. Yakışıyor mu bu? Kadınlara yönelik bu talimatı kim verdiyse niye görevden almıyorsunuz? Ne vardı bu kadınların elinde? Siz bunları dağıtıyorsunuz. Sonra diyorsun ki 'Ey Kılıçdaroğlu sen Türkiye'yi şikayet ediyorsun'. Sen bunu yaptıktan sonra kime ne anlatacaksın? Eğitimle başlayacağız, kadına yönelik şiddete de karşı çıkacağız. Kadın insanlığı yaşatan temel aktördür.

ÖĞRETMENE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ

Öğretmenlik mesleği dünyanın bütün toplumlarında diğer mesleklerde farklı bir yere sahiptir. Öğretmen kişileri eğitir. Onlara dünyayı, sevgiyi, beraber yaşamayı, tartışmayı, sorgulamayı, dünyayı, kainatı öğretir. Öğretmen bir toplumun, bir ailenin, bir bireyin ufkunu açan tek aktördür. Öğretmenlere saygı duymak zorundayız. Eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren o toplum geri gider. Osmanlı'nın batış süreci de böyledir. Eğer öğretmene önem verirseniz, toplumu geleceğe hazırlarsa hiçbir sorun yok. Bir öğretmen tüm bilgisini çocuğa veriyorsa mükemmel öğretmendir. Öğretmeni yaşadığı sorunlardan arındırmamız gerekiyor. Aybaşını nasıl getireceğim diye düşünmemeli. Almanya'da öğretmenin aldığı maaşın yüzde 35'ini veriyoruz. Eşit işe eşit ücret diye bir evrensel kural vardır. Dolayısıyla eşit işi yapıyorsa onu farklı klasmanların içine sokmamız gerekiyor. Bir kadrolu öğretmenler var 750 bin civarında, bir de sözleşmeli öğretmenler var 103 bin civarında. Hiçbir mazeret ve iş garantileri söz konusu değil. Bir de ücretli öğretmenler var. Ücretli öğretmenler en garibanları. Ona ders başına 16 lira 32 kuruş ödeniyor. 90 bin civarında da ücretli öğretmen var. 21. yüzyılda AK Parti iktidarının Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Öğretmen bütün enerjisi eğitime verirse daha güçlü bir Türkiye çıkar. Hangisi aybaşını rahat getirebiliyorum diyor. Bir de ataması yapılmayan 700 bin öğretmen var. Bir başka öğretmen grubu daha var 2 bin 650 rehabilitasyon merkezlerinde eğitim veren öğretmen var. Bir de KHK'lı öğretmenler var, 35 binden fazla. Şimdi öğretmen arkadaşlarımdan istihdam ediyorum; bu dertleri size anlatmamın yararı yok. Sorunu en iyi bilen sizsiniz. CHP iktidar olduğunda CHP için ne yapacak. 11 madde halinde anlatacağım:

ÖĞRETMENLER İÇİN 11 MADDE

1. Bütün toplumlar, öğretmeni ayrı bir yerde tutarlar. Öğretmenleri 657 sayılı kanundan çıkaracağız. Hakimler, savcılar için nasıl bir kanun varsa öğretmenler için de ayrı bir kanun olacak.

2. Seçimler öncesi ve seçimler sırasında da 3600 ek göstergeyi savunmuştuk. Söz verdiler, iktidar oldular ama 3600 ek göstergeyi unuttular. Sizi baştacı yapacak olanlar biziz. 3600 ek göstergeyi verecek olan da biziz.

3. Her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer aylık ikramiye vereceğiz.

4. Sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, bunları bitiriyoruz. Eşit işe eşit ücret verilecek.

5. Öğretmen açığı var. Bütün kadrolar dolu olacak.

6. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Nerede çocuk varsa orada okul, orada öğretmen olacak.

7. Öğretmenlere bir aylık vermek zorundayız. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak.

8. KHK ile atılan öğretmenler var. Takipsizlik verilenleri işbaşı yapacağız.

9. Verginin eğitime harcanması gereken devlet okullarına harcanır. MEB'e ayrılan paranın tamamı devlet okullarına harcanacak.

10. İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasına son vereceğiz.

11.Okul aile birliklerine yasal statü kazandıracağız.

Bu kadar ayrıntılı bir vaat listesini Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öğretmenlerin önüne CHP'den başka hiçbir siyasi parti koymamıştır.

ÇİFTÇİLERİN DURUMU

Toplumun belli kesimlerindeki sorunlar giderek ağırlaşıyor. 3. Tarım ve Orman Şurası yapılmış. Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı'nın sürekli istismar ettiği buğday konusunda üretimimiz iç talebi karşılayamazken şimdi yüzde 113 gibi bir oranı yakaladık' diyor. Badem unuyla beslenen adam buğdayı tanımaz. Ben buğdayı da bilirim, ekmeği de bilir. Kendi toplumuna o kadar yabancılaşmış ki toprağa basarken galoş giyiyor. Sen badem unuyla besleniyorsun. Vatandaşa yanlış bilgi veriyor. 2002 yılında 294 kg, 2018 yılında 244 kg kişibaşı buğday üretimi. Aynı şekilde 2002'de 93 milyon dekarda buğday üretimi vardı, 73 milyon dekara düştü. 'Çiftilerimize 137 milyar tarımsal destek sağladık' diyor. 137 milyar değil, 140 milyar lira. Ben düzelteyim bari. 317 milyar lira ödenmesi gereken rakam. Çiftçinin alacağı 176 milyar lira. Bu beyfendi Tarım Şurası'nda konuşuyor. Galoş takmadan git bak bakalım.

"OY VERİRSEN İKİ ELİM YAKANDA"

İşsizlik ciddi bir sorun. İzmir'deyiz, bir tesisi hizmete açıyoruz, bir kadın çocuk gibi ağladı, 'Ne olursunuz iş' dedi. Böyle bir tabloyu Saray'dakiler biliyorlar mı? İşsizliğin ne olduğunu biliyorlar mı? İşsiz bir insanın psikolojik yapısını biliyorlar mı? İşsiz bir anne, baba, evladın aynı evde nasıl bir dram yaşadıklarını biliyorlar mı? Beyfendi kalkmış, 'Eskiden çalışma çağına gelenler bir kısmı iş aramadığı ya da aile şirketlerinde çalıştığı için işsizlik olmuyordu. Şimdi eğitim seviyesi yükseldiği için işsizlik artıyor' diyor. İşsizliğin sorumlusu da işsizler oldu. Hangi akılla yönetiyorlar? 17 yıldır memleketi yönetenler işsizlikten sorumludur. Önümüzde seçimler olur sandığa gidersen, bunlara oy verirsen iki elim iki yakanda olacak. Ben senin çocuğunun hakkını koruyorum, sen gideceksin onlara oy vereceksin. Sonra bana iş diyeceksin. Beyfendilerin keyfi yerinde, orada işsizlik diye bir şey yok.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 22,58 ZAM YAPMALARI LAZIM"

Asgari ücret belirlenecek. Bunlar ne kadar zam yaptılar yüzde 22,58. Demek ki asgari ücret görüşmeleri olurken en az yüzde 22,58 zam yapmaları lazım. Refahtan da pay almaları lazım. Her şeye zam yapacaksın, o zaman aynı oranı asgari ücret için de uygulayacaksın.

TV kanalları CHP'yi günlerdir tartışıyor. Tartıştın da ne oldu CHP kapı gibi duruyor. İcra dairelerinde 21 milyon dosya var. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon kişi. Aylık geliri 673 lira olarak kabul ediyorsun madem, bir gün geçir bari. 1000 liranın altında aylık alanlar, SGK internet sitesinde 2019 Eylül'de 1000 liranın altında alanlar 843 bin kişi. Ben mi sen mi milleti kandırıyorsun? Bunlar bizim rakamımız değil.

FAİZ ÖDEMESİ

2019'un 10 ayında saniyede 3 bin 362 lira, 1 dakikada 201 bin 735 lira, 1 saatte 12 milyon 104 bin 144 lira, 1 günde 290 milyon 499 bin 365 lira, 1 ayda 8 milyar 714 milyon 980 bin lira faiz ödeniyor. Fakir fukaranın parasının nerelere harcandığını bilsinler. Borçlanma Genel Müdürlüğü neden kuruldu? Öyle bir borç aldılar ki artık yönetemiyorlar. 30 gün çalışan asgari ücretli 2 bin 20 lira alıyor, siz saniyede 3 bin 362 lira faiz ödüyorsunuz. Türkiye'yi bu borç batağına kim soktu?

Tank-palet fabrikasını unutmayacağız. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere vatan haini denir. Cesaret edip dava bile açamıyor. Man Adası'nı da ben kazandım, demek ki paraları götürdü. Millet öğrenmesin diye yasak getirdi. Senin açtığın davaları kazanacağım.