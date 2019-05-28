CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu grup toplantısında AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum" diyerek Cumhurbaşkanlığı Yeminini hatırlattı. CHP lideri, "Cumhurbaşkanı cumhurun başkanıdır. Herkesin temsilcisidir. Herkese eşit hizmet götürmek zorundadır. Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı sıradan bir makam değildir. Devletin sigortasıdır" dedi. CHP lideri "Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek, belediyeyi mi yönetecek" sorusunu yöneltti.

2002'de Anayasa değişikliğini hatırlatan Kılıçdaroğlu "Biz destek vererek Anayasa değişti. Keçiören'de mütevazı bir evde oturdu. Milletvekilleri halkın arasında oturmalı dedi, milletvekili konutları satıldı" dedi. Sayıştay raporuna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 630 yöneticinin olduğunu hatırlatan CHP lideri, "Şimdi belediyede 1717 makam aracı var" diyerek "AK Partili arkadaşlarıma sunuyorum siz bunu doğru buluyor musunuz" diye sordu.

"Yoksulluğu bitireceğiz diyordu. Yoksulluk bitti mi? 17 yıldır yönetiyorlar, yoksulluk bitti mi?" diyen CHP lideri, "2002'de bir esnaf Başbakanlık'ın önünde yazarkasa attı, şimdi intihar edenler var. Vatandaş borç batağında" ifadelerini kullandı. CHP lideri, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlarında mevduatın yarısından fazlası döviz hesabında. Vatandaş zararım ederim diyor. Memleketi bu hale dış güçler mi getirdi? Son 1 yılda 1 milyon 376 bin kişi işsiz kaldı. Asgari ücret açlık sınırının altında. AK Partili kardeşlerimin vicdanlarına sesleniyor. 8,5 milyon kişi asgari ücret veya altında gelir elde ediyor. Toplam 8,5 milyon işsizimiz var. 16 milyon hane evine doğru dürüst ekmek götüremiyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu millet patates, soğan kuyruğuna girdi. Sadece İstanbul'da 1 milyonu aşkın hanenin ya elektriği, ya suyu, ya da doğalgazı kesik. Verdiğiniz oya ihanet ediyorlar, arkasından niye gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Yasaklarla mücadele edeceğiz dediler, hapiste gazeteci, yazar mı olur dediler" diyen Kılıçdaroğlu, "AK Partili kardeşim elini vicdanına koy, Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde avukatlar, milletvekilleri, yazarlar, öğrenciler var mı var. Fabrika yapacaklarına yeni hapishane yapıyorlar" dedi. Kılıçdaroğlu, "Barış istedi diye bir insan üniversiten mi atılır, barış diyen birisi hapse mi atılır" diye sordu.

Dış politikaya değinen Kılıçdaroğlu, "Komşularla aranız kötüyse memlekette huzur olmaz. Kendi geleneklerini, örflerini, adetlerini unuttular. Dünya coğrafyasında birbirini öldürenler sadece Müslümanlar. Türkiye'nin eskiden şöyle bir rolü vardı, sorun çıktığı zaman Türkiye ile konuşulurdu. Irak-İran savaşında İran'daki Irak temsilcisi Türkiye Büyükelçisiydi, Irak'ta da İran'da Türkiye Büyükelçisi temsil ederdi. İki devlette Türkiye'ye güveniyordu. Şimdi nereye geldik" dedi.