CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski milletvekili ve 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi bugün 17.30'da kabul edecek.

Külliye'ye giden CHP'li iddiasının ardından ismi anılan ancak iddiaları yalanlayan Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile o dönem görüşme isteğini, kendisine yönelik kumpasın genel merkezde kurulduğunu öne sürerek dile getirmişti.

Muharrem İnce, daha sonra “Ben partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum” diyerek konuyla ilgili konuşmama kararı almıştı.