Madencilik sektörü yöneticileri, Çanakkale Kirazlı'da Kaz Dağları'nda altın madenine karşı başlatılan eylemin giderek yurt genelinde bütün madenlere karşı linç kampanyasına dönüşmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "CHP olarak madenlerin çıkarılmasına karşı değiliz. Çevre örgütleriyle sektör olarak diyalog kurmanızda yarar var. Bunun için biz parti olarak hakem olmaya hazırız" dedi.

Kılıçdaroğlu, STK yöneticilerinin talebi üzerine Türkiye’deki madenleri incelemek ve sektörün sorunlarını yerinde tespit etmek için komisyon kurulması sözünü verdi. Kılıçdaroğlu, "Böyle bir komisyonun kurulması bu aşamada faydalı olabilir. Umarım kamuoyunda madencilik sektörü konusundaki yanlış bilgilerin düzeltilmesine de katkı yapar. Biz milletvekilli arkadaşlarımızla görüşerek bir komisyon kuralım ve o komisyon yurt genelinde madenlerde incelemelerde bulunsun" diye konuştu.

Madencilik sektörü yöneticilerinin önümüzdeki günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de bir görüşme yapmaları bekleniyor.