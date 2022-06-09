Habertürk Ankara Temsilcisi Sibel Erdem'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.30'da parti genel merkezinde İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halul Oral'ı kabul edecek.

Bilindiği gibi İYİ Partili Oral, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili olarak youtube kanalında açıklamalarda bulunmuş, bunun üzerine İYİ Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'ndan Oral'ın sözleriyle ilgili olarak özür dilemişti.