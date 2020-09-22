AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcılarıyla Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti.

İktidarın baştan bir strateji belirlemesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, salgını önleyecek önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Başlangıçta bunun yapıldığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bazı kararlar alındı. Bu kararlar gerekliydi ama bu kararların doğuracağı bir şey vardı, işsizlik ve yoksulluk. Hükümetin buna da hazırlıklı olması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını da dile getiren Kılıçdaroğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"HER OYUNDA SIFIR, YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"

"Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu? Şehirler arası otobüsler için aynı şey. Sanat dünyasını ellerinden gelse öldürecekler tamamen. Bütün sağlık çalışanlarına bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak yürekten teşekkür ediyorum, sizlere minnet borçluyuz. Dün gazetelerde bir fotoğraf vardı, bir kadın doktor başındaki boneyi kaldırıyor, yüzündeki maskeyi çıkarmaya çalışıyor, ter içinde, ter. Hangi siyasetçi, hangi bakan öyle çalışıyor. Siz ona teşekkür edeceğinize, onu suçluyorsunuz. 'Size minnet borçluyuz' diyeceğinize onu suçluyorsunuz. Bir talepleri var, TTB'nin ve diğer bütün sağlık çalışanlarının, 'Kovid-19 meslek hastalığı olsun.' Nasıl maden işçisi, yer altında çalıştığı için, tozları yuttuğu için meslek hastalığı var, Kovid-19'la mücadele ediliyor, doğrudan doğruya virüsle karşı karşıya. Dolayısıyla bu taleplerin karşılanması lazım. Siyaset kurumunun sağlık çalışanlarının taleplerine kulağını kabartması lazım. Dinlemeliyiz sağlık çalışanlarını."