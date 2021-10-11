DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek de yer aldı. İki lider 1,5 saat süren görüşmenin sonunda açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar ve çözüm yolları üzerine görüştüklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz şartları, dünyanın içinde bulunduğu şartları, var olan sorunların nasıl çözülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Ben Karamollaoğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'BU MEMLEKETE HUZUR GELECEK'

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde ifade ettiği, 'Siyasi cinayet kaygım var' sözüyle ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı değerlendirmeye ilişkin, "'Daha neler olacak neler; bunlar iyi günleriniz' kime ait bu söz? Bu tehdit değil midir? Bir siyasi parti liderine saldırı olacak ve ülkeyi yöneten kişi şu cümleyi kullanacak; 'Daha neler olacak neler, bunlar iyi günleriniz.' Ne anlama geliyor bu? Herhalde sevgi anlamına gelmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu bozacak hiçbir tavır, hiçbir davranış bizden olmayacak. Biz halkımızı sükunete davet ediyoruz. 'bekleyin' diyoruz. Büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz biliyoruz ama bunları aşacağız. İnşallah güzel şeyler olacak. İnşallah bu memlekete huzur gelecek. Herkes huzur içinde düşüncesini özgürce ifade edebilecek" diye konuştu.

'BÖYLE BİR TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM'

Kılıçdaroğlu, "Twitter adresinizdeki profil fotoğrafını değiştirmeniz 'Cumhurbaşkanı adayı olacak' iddialarını daha da güçlendirdi. Buna neler söylersiniz" sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Siyaset söylentiler üzerine inşa edilmez. Gerçekler üzerine inşa edilir. Gerçekler üzerine inşa ettiğiniz zaman da vatandaşla siyaset kurumu arasında güven ilişkisi oluşur. Bugün için böyle bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum ve yapay bir tartışma olarak görüyorum. Düşüncelerim değişmedi. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak daha önce ifade ettiğim düşüncelerim gene değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Dolayısıyla cumhurbaşkanının nasıl bir kişi olması gerektiğini, niteliklerini kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyorum, ifade ediyorum. Aynı düşüncedeyim. Profil fotoğrafımın da istiyorsanız yarın arkasına Cumhuriyet Halk Partisi bayrağı da koyarız. Eğer bir profil fotoğrafı ile cumhurbaşkanı belirleniyorsa o zaman işimiz çok zor."

KARAMOLLAOĞLU: HEPİMİZİN ENDİŞE DUYDUĞU GERÇEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, uzun aranın ardından Kılıçdaroğlu ve ekibiyle ülke meselelerine ilişkin görüşmeyi talep ettiklerini belirterek, "Hakikaten ülkemizde de dünyada da çok farklı gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin politikaları hepimizi ilgilendiriyor. Memnun olanlar var, olmayanlar var ama gidişattan hepimizin endişe duyduğu bir gerçek. Seçime çok uzun bir zaman kalmadı aslında. 1,5 sene gibi bir süre biraz daha bu tip görüşmelerin yapılmasına ihtiyaç doğuruyor diye düşünüyorum. Bütün siyasi partilerle de bundan sonra bu görüşmeleri devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

'SAADET PARTİSİ MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILIYOR' İDDİASI

Karamollaoğlu, "Önceki seçimlerde Millet İttifakı içerisindeydik. Şu anda tüm siyasi partilerle görüşüyoruz. Seçimden önce bir seçim ittifakı konuşulmamalı' ifadeniz, Millet İttifakı'ndan ayrılıyor mu Saadet Partisi? Şeklinde çeşitli yorumlara neden oldu. Değerlendirmeniz nedir' sorusuna ilişkin, "Ben bu cümleyi ilk defa kullanmıyorum. İttifaklar seçim sath-ı mailine girildikten sonra gündeme gelmeli ve konuşulmalı. Bu işin tabiatı gereği. Bir seçim bitti, isterseniz ikinci seçim için de ittifaklara başlayabilirsiniz ama bu isabetli bir yaklaşım olmaz. Bu genel bir kanaat. Bundan dolayı o söylediklerimde 'biz bir yerden ayrılıyoruz başka bir yere gidiyoruz' gibi bir netice de çıkarılmamalı kesinlikle" dedi.