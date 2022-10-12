Kılıçdaroğlu ABD'de öğrencilerle bir araya geldi

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, öğrencilerle “Türkiye Seçimleri” üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.

Çıkışta, gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil.” yanıtını verdi.

"Toplantının güzel geçtiğini" belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, “Aday mısınız diye sordular mı?” sorusunu, “Hayır, hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular.” şeklinde cevapladı.