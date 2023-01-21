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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması bizim için sorun teşkil etmiyor

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimle ilgili sorulan soruya "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de söz milletin dedik. Millet İttifakı'da bunu istiyor" dedi.

Giriş: 21.01.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması bizim için sorun teşkil etmiyor
DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve milletvekilleri de eşlik etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BOZULAN VE ÇÜRÜYEN BİR DEVLET YAPISI VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu "TÜRKONFED ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizlere ekonomi hakkında beklentilerini ilettiler. Bizden beklentilerimizi sordular bende bütün sorulara samimiyetle cevap verdim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorular akıl ve mantıkla çözülebilir. Bozulan ve çürüyen bir devlet yapısı var. O yapının da süratle inşa edilmesi gerekiyor. 6 liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim. Gerçekten Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Dolayısıyla iyi kadroları var. Bugün o kadrolar devre dışı olsa da o kadrolar tekrar yönetime geldiği zaman devlete tekrardan liyakatı sağlamış olacağız. Güzel bir ülkeyi inşa edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu seçim takviminin sorulması üzerine "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs gelince de söz milletin dedik. Millet İttifakı'da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

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