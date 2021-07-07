Kılıçdaroğlu, Mersin'de kız öğrenci yurdunu ziyaret etti

AA

Kılıçdaroğlu, Adana Havalimanı'nda parti yetkilileri tarafından karşılandı, daha sonra kara yoluyla Mersin'e geçti.

Burada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde faaliyete geçirdiği Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, öğretmenleri eşliğinde müzik dinletisi sunan öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalışmalarında başarılar dilediği öğrencilere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Hepinizin huzurunda bu güzel tesisi kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar dilemek benim görevim. Umarım keyifli bir birliktelik yaşarsınız. Arkadaşlarınız olacak. Onları yaşam boyu unutmayın, dostluklar çok önemli." dedi.

AA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel ile Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşlik etti.

Öte yandan, bir grup partili, Kılıçdaroğlu'nun Macit Özcan Spor Kompleksi'ne giriş ve çıkışı sırasında meşale yaktı.