09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok şükür bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve başkanları var." dedi.
Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde bürokrat olarak çalışma imkanı bulduğunu söyledi.
Özal ile bir anısını anlatan Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde bir gece yarısı Vergi kanunlarını çalışıyorduk. Özal, tarım stopajından ne kadar vergi toplandığını sordu. Bir arkadaşımız, rakamı söyledi hepimiz rahatladık. 10 dakika sonra rahmetli Özal arkadaşımıza dönerek verdiği rakamın doğru olmadığını söyledi. Hepimiz şaşırdık, anlattı. Özal devleti yöneten birisi, planlamanın ne olduğunu bilen birisiydi. Devlet harcamalarının nereye ve nasıl yapıldığını bilen birisiydi. Devletin rakamlarına hakim birisiydi. Hepimize önemli bir ders verdi." ifadesini kullandı.
Sanatçı Sadri Alışık'ın da halkın yanında ve halkın haklarının savunan bir sanatçı olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Elbette çocuklarımız Turgut Özal'ı da Sadri Alışık'ı da bilmeli. Özal'ı da Alışık'ı da unutmayacağız. Peki unutulmayacak olanlar kimler? Asıl sorulması gereken soru budur. Kendi yakın tarihinden habersiz olan öyle siyasetçiler varki bazen şaşırırsınız ama çok şükür bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve başkanları var. Onlar bu isimleri yaşatmak için çalışıyorlar."
"SANAT VE KÜLTÜRÜ AŞILADIK"
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da ilçeye yedinci kültür merkezi ve onbirinci kreşi kazandırdıkları için mutlu olduklarını vurguladı.
Yaşar, "10 yıllık hizmet süremizce Ankara'ya ve Yenimahalle'ye hizmet eden Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi dışında çeşitli mahallelerimize açtığımız kültür merkezleri ile Yenimahalle'nin her yerine sanat ve kültürü taşıdık." dedi.
Törende ayrıca 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile Sadri Alışık'ın torunu Sadri Alışık da birer teşekkür konuşması yaptı.
Konuşmaların ardından Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Törene, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile davetliler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!