30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini kazanan Akpınar İlçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Kalabalık tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Başkan Turgut'a görevinde başarılar diledi. Kılıçdaroğlu ardından Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.
Ekicioğlu'na görevinde başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, belediye çıkışı yaptığı konuşmada, Kırşehir Belediye Başkanı şehre hizmet etme noktasında oldukça kararlı. Bu kararını gördüğüm için sayın Başkan Ekicioğlu'na teşekkür ediyorum. Kırşehir'i Orta Anadolu'nun yıldızı yapacak. Zaten kendisi iş dünyasından geliyor. Sorunları oldukça iyi biliyor. Sorunların nasıl çözüleceğini de biliyor. Bu konuyla ilgili hazırladığı bir projeyi de Avrupa Birliği'ne yansıtmış durumda. Bununla ilgili inşallah olumlu sonuçlar gelir diye konuştu.
Kırşehir'in önemli bir şehir olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Kırşehir inşallah bölgenin parlayan yıldızı haline gelmiş olur. Bizim en büyük temennimiz bu. Kırşehirliler bunu hak ediyor. Burası çok köklü bir kent. Belediye 1870 yılında kurulmuş. 1870 yılında kurulan bir belediyenin çok daha güzel yatırımlar yapabilecek kapasiteye sahip olması lazım ama bunlar olmamış. Bu süreç içinde bunların tamamı karşılanacaktır dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN NEŞET ERTAŞ'IN MEZARINA ZİYARET
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarını ziyaretinin ardından, 'Bozkırın tezenesi' olarak bilinen Neşet Ertaş'ı, Bağbaşı Mahallesi'nde mezarı başında andı. Ertaş'ın mezarına karanfil bırakarak, su döken Kılıçdaroğlu, ardından dua etti. Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın mezarının başında da dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.
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