Sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu mesaj yayınlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız" dedi

"BU VİDEO DA BUNUN TAAHHÜDÜ OLARAK BURADA DURSUN İSTEDİM"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim