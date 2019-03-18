CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Defne İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde, bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bütün şehitleri şükran ve rahmetle andığını söyledi.

Bu ülke için her yerde ve her zaman gerekirse seve seve canlarını feda edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "O nedenle Türkiye'yi cennet gibi bir ülke yapmak isteriz. Beraber, birlikte yaşamak için, hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan, 'İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve bizim başımın üstünde yeri vardır' felsefesiyle ve kültürüyle hareket ederiz." dedi.

Çiftçilerin sorunları olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, tarım konusunda hükümeti eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, çiftçinin "perişan" olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

"Şimdi gübre alacaksınız yüzde 100 zam geldi, ilaç alacaksınız yüzde 100 zam geldi, su kullanacaksınız zamlı, ne alırsanız zamlı... Sonra 'Niye pahalı satıyorsun?' diye pazardaki esnafı, haldeki esnafı terörist ilan edeceksiniz. Pes vallahi, aklım almıyor bunu, gerçekten aklım almıyor. Kinle, nefretle bir toplumu yönetemezsiniz. Bir toplum sevgiyle, ilgiyle, deneyimle, birikimle yönetilir. Bir toplum ayrıştırılmaz, kaynaştırılır. Bir toplumda bir kişi açsa, bir kişi yoksulsa o toplumun diğer kesiminin rahatsız olması lazım. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye, güzel bir Türkiye'dir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye, güzel Türkiye'dir. Güzel Türkiye'yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle birlikte güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Çiftçi perişan dedim, doğrudur. Sadece 2018 yılında Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk aldık. 13 milyon dolarlık da tütün aldık. Allah aşkına bu memlekette tütün ekecek yer kalmadı mı? Pamuk ekecek yer kalmadı mı? Varsa niye dışarıdan alıyoruz? Bu soruyu soracağız. Nerede? Sandıkta soracağız."

"HERKESİN TERCİHİ BENİM BAŞIMIN ÜSTÜNEDİR"

Kılıçdaroğlu, iftira atarak, insanları kutuplaştırarak, kavga ortamı yaratarak memleketin yönetilemeyeceğini belirterek, buna izin vermeyeceklerini aktardı.

"Hangi partiden olursak olalım, hangi siyasi görüşten olursak olalım dostluğumuzu, beraberliğimizi asla bozmayalım." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu şanlı bayrağın altında hep beraber huzur içinde yaşayalım." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 17 yıldır aynı partinin iktidarda olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Geçmişte sandığa gidip AK Parti'ye oy veren kardeşlerim var. Bugüne kadar hiç kimseye 'Neden şu partiye oy verdin veya vermedin' diye özel bir suçlama yapmadım. Herkesin tercihi benim başımın üstünedir ama sandığa gidip geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım. 'Ya arkadaş' demesi lazım yani yukarıdakilere."

Kılıçdaroğlu, hayatın her alanında vergi bulunduğunu ancak kürkte verginin sıfır olduğunu ifade ederek, geçmişte AK Parti'ye oy verenlerin iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

İşsizliğin önemli bir sorun olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "8 milyona yaklaştı işsiz sayısı. Son bir yılda işsiz kalanların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon kişinin işsiz kalması ne demektir? 1 milyon eve para girmemesi demek, 1 milyon evde babanın çocuğu okula giderken harçlık verememesi demektir. 1 milyon evde tencerenin kaynamaması demektir. 1 milyon evde huzurun ve bereketin olmaması demektir. Saraydakiler bunu biliyorlar mı? İşsizliğin ne olduğunu, yoksulluğun ne olduğunu biliyorlar mı?" diye konuştu.

"Sarayla halkı ayırmamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu, herkesin bu konuda oturup yeniden düşünmesi gerektiğini vurguladı.

"MEMLEKETİN ONURU, GURURU, NAMUSUDUR SİLAH FABRİKALARI"

Mitinge katılanlar arasında "bozkurt işareti" yapanların olduğunu gören Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir arkadaşım var burada, ülkücü kardeşim. Ülkücü kardeşlerime bir şey sormak isterim, sadece bir şey. Bir memleketin silah fabrikaları o memleketin onuru, gururu, namusudur. Eğer bir iktidar kalkar, kendi silah fabrikasını yani tank palet fabrikasını, yani Sakarya'daki tank palet fabrikasını, yani değeri 20 milyar dolarlık olan bir fabrikanın en büyük hissesini, yüzde 49.9'unu Katar ordusuna pazarlarsa ben onlara milliyetçi demem ben onlara ülkücü demem. Tank palet fabrikasını yabancı orduya vereceksin, bunu asla kabul etmem. O nedenle milliyetçilik başımın üstüne, ülkücülük başımın üstüne, eyvallah. Kim bu bayrağa sahipse, kim vatanını seviyorsa, kim silah fabrikalarının yabancı bir orduya satılmasına karşıysa işte o milliyetçidir, işte o ülkücüdür, işte onun benim başımın üstünde yeri vardır."

Kılıçdaroğlu, esnafın, çiftçinin, işçinin ve alın teri dökenlerin tamamının hakkını savunacağını aktardı.

Mazlumların yanında olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Biz mazlumun yanındayız, zulme karşıyız, hiçbir gücün önünde diz çökmeyiz, onurumuzla yaşarız, onurumuzla konuşuruz, onurumuzla mücadele ederiz ve kimseye 'eyvallah' demeyiz. Bizim düşüncemiz de budur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve ilçe belediye başkan adaylarına destek istedi.

Bu arada Kılıçdaroğlu, kentteki programı kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.