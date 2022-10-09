CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ABD'nin Boston kentine gitti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, salı günü ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin amacına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır ülkemize seviye atlatacak ve ülkenin her yerindeki potansiyeli açığa çıkaracak bir program üzerinde çalışmaktadır.
ABD'ye yapacağı bu seyahat, ekibiyle üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiği Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı Vizyonu'nun, dünyanın en parlak beyinleri ile tartışılacağı ilk duraktır. Program Boston'da Massachusetts Institute of Technology ve Harvard University’e yapılacak çalışma ziyaretleriyle başlayacaktır. Program, Washington, D.C.’de bulunan önemli bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak ziyaretler ile devam edecektir.
Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir.
Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır.
ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır. Dünyadaki yeni duraklarıyla devam edecek ve tamamlanmasını takiben ülkemizde tüm detaylarıyla ilan edilecektir.
Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük vizyon yolculuğu sırasında yapacağı tüm seyahatler boyunca basın mensupları ve milletimiz tam şeffaflıkla bilgilendirilecektir."
KİMLER EŞLİK EDİYOR?
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da Boston'a gitti.
CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile beraberindekileri havalimanından uğurladı.
ABD'de bulunan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin heyete bu ülkede katılacağı öğrenildi.
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