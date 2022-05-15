CHP lideri, Gezi Davası tutuklularının aileleriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da, Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleri ile bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve milletvekilleri eşlik etti.