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        CHP lideri Kılıçdaroğlu, Can Atalay'ı ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyareti sonrasından yaptığı açıklamada, "Kendisi şu anda hükümlü değil yani herhangi bir mahkeme kararı yok. Hiçbir sabıkasının olmadığı yönünde başvurusunu yapıyor YSK'ya gönderiyor. YSK'da 11 üye başvurusunu onaylıyor. Bu nasıl bir uygulamadır. Buraya gelmemdeki amaç TBMM iradesini kamuoyuna duyurmaktır" ifadelerini kullandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 14:47
        CHP lideri, Can Atalay'ı ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Marmara Cezaevi'ne gitti.

        DHA'da yer alan habere göre saat 14.20 sıralarında cezaevine gelen Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti: "Kendisini dinledim öncelikle çok heyecanlıyım dedi. Buradan çıktıktan sonra ilk işim Hatay'a gitmek dedi. Davanın çok haksız olduğunu söyledi. Sayın Atalay milletvekili. Bir kere kendisi şu anda hükümlü değil yani herhangi bir mahkeme kararı yok. Hiçbir sabıkasının olmadığı yönünde başvurusunu yapıyor YSK'ya gönderiyor. YSK'da 11 üye başvurusunu onaylıyor. Bu nasıl bir uygulamadır. Can Atalay hapiste ama kendisi TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na seçiliyor. Buraya gelmemdeki amaç TBMM iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Buradan TBMM Başkanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. Bu konuda benzer bir konuda AYM'nin verdiği bir karar var. Bu kararı alıp Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazmalı."

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