CHP'li Zeybek'ten Devrez Barajı eleştirisi:

AA

Zeybek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinden bir grup milletvekiliyle, 17 Aralık 2017'de büyük bir törenle temeli atılan Devrez Barajı'nın durumunu görmek için dün Çankırı'ya gittiklerini anlattı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde barajın yapıldığına dair bilgilerin bulunduğunu ifade eden Zeybek, ancak yolda gördükleri vatandaşlara barajın yerini sorduklarını, Çankırı'da barajın nerede olduğunu bilen bir kişiye rastlayamadıklarını söyledi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu tarafından temeli atıldığı iddia edilen ve projesi yapılmış olan Devrez Barajı'nın yapılacağı noktaya gittiklerini belirten Zeybek, baraja ilişkin fotoğrafları gazetecilere gösterdi.

Zeybek, bu yerde temel aradıklarını ancak bulamadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bu baraj bölgesinde atılmış bir temel olmadığı gibi yapılmış bir çalışmayı da görmedik. Ne çalışan bir ekip, iş makinası ya da bölgede çalışanlara dönük bir konteyner, işçilerin barınacağı yapıya dahi ulaşamadık. Sayın Veysel Eroğlu, 17 Aralık 2017'de büyük bir törenle milletvekili, bürokratlar ve binlerce insanla temelini attığınız Devrez Barajı'nın temelini biz aradık bulamadık? Siz bize bu barajın yerinin nerede olduğunu gösterebilir misiniz? Bugüne kadar bu baraj inşaatı dolayısıyla müteahhitlere yapılmış ödemelerdeki imalatların nereye yapıldığını bize gösterebilir misiniz? Yapmış olduğunuz bir temel atma töreninin sonrasında hiçbir imalatın yapılmamış olduğu Devrez Barajı'yla ilgili kamuoyunun karşısına çıkıp özür dilemeyi düşünüyor musunuz?"