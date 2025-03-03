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        Haberler Gündem CHP'li Yücel: Terörün bitirilmesi hepimizin ortak temennisidir - Güncel haberler

        CHP'li Yücel: Terörün bitirilmesi hepimizin ortak temennisidir

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Terörün bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması hepimizin ortak temennisidir. Ancak sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, sorunun çözüm yerinin TBMM olması ve şehit ailelerini ve gazilerimizi incitecek bir adım atılmaması da kırmızı çizgimizdir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 19:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:52
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        "Terörün bitirilmesi hepimizin ortak temennisidir"
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        CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel, açıklama yaptı. Yücel, bir süredir 'Terörün bitirilmesi' başlığıyla kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreç işlediğini belirterek, "Çağrının çıkış noktası ve ulaştığı adres dikkate alındığında; elbette her bir vatandaşımız da tereddüt etmekte son derece haklı. Bir zamanlar grup toplantısında ip atan Devlet Bahçeli’den İmralı’ya uzanan bu sürecin 'Beklenmedik bir hamle' olması üzerinden, 'Devlet büyük oyunu bozdu', 'Bahçeli büyük fedakarlık yaptı' gibi kahramanlık hikayeleri yazılmasını gerçek dışı buluyoruz. Elbette bu ülkede bir demokrasi sorunu vardır. Bir eşit yurttaşlık sorunu vardır. Terörün bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması ise hepimizin ortak temennisidir. Ancak sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, sorunun çözüm yerinin TBMM olması ve şehit ailelerini ve gazilerimizi incitecek bir adım atılmaması da kırmızı çizgimizdir. Tüm bunları belirtmekle birlikte; kayyım uygulamalarının hız kesmeden devam ediyor olması, seçilmişlere karşı, sadece gazetecilik faaliyeti yapmaları nedeniyle basına mensuplarına, muhaliflere karşı uygulanan gözaltılar, tutuklamalar ve soruşturmalar, samimi bir süreç yürütülmediğini de göstermektedir. CHP olarak bu süreci dikkatle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Yücel, bağımsız milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye geçeceğine yönelik iddialara ilişkin soru üzerine, "Adnan Beker, geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi’nin ittifak yaptığı bir partiden milletvekili seçilmiş. Biz o gün de tek adam sistemi ile mücadele ediyorduk, bugün de tek adam yönetimi ile mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu mücadelemize katkı koymak isteyen, bu mücadelenin içerisinde yer almak isteyen herkese kapımız açıktır" diye konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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