CHP'li Yıldırım Kaya, ücretsiz izin parasının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi

AA

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 sürecinin Ankara esnafını nasıl etkilediğine dair bir dizi saha çalışması ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kantincilerin yüz yüze eğitimin son bulmasıyla çok zor durumda kaldığını belirten Kaya, devlet desteği verilmezse kantin ve kafeteryaların iflas ile yüz yüze geleceklerini ifade etti.

Kırtasiyecilerin de kepenk kapattığını ve açık olanların da siftah yapamadığını dile getiren Kaya, Ankara'daki servisçilerin de pandemi sürecinden çok olumsuz etkilendiğini, kırtasiyeci esnafının destek beklediğini vurguladı.

Minibüsçülerin, kahvehanecilerin, okullarda temizlik, güvenlik ve yemek hizmeti veren esnafın da zor durumda olduğunun altını çizen Kaya, şu önerilerde bulundu:

"13 Mart sonrasında tahakkuk ettirilen tüm harç, MTV, prim borçları silinmeli. Kredilerin ödenmesi ertelenmeli. Esnafa sicil affı çıkarılmalı. Esnafa faizsiz ya da düşük faizle kredi verilmeli. Servis işletmecilerine nakdi yardım yapılmalı ya da faizsiz kredi verilmeli. Kantinler, kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı. En az bir yıl kantin kiraları alınmamalı. Esnafın devletten alacakları derhal ödenmeli. 1170 TL ücretsiz izin parası, asgari ücret seviyesine çekilmeli."

Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesinin pandemi sürecinde yaptıklarının örnek olması gerektiğini söyledi.

Enflasyon rakamlarıyla ilgili bir soru üzerine Kaya, enflasyon hesaplamasının yanlış ve eksik olduğunu savunarak, "Enflasyonun altında çalışanlara zam yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Asgari ücret en az 3 bin 100 TL olmalıdır. Çalışanlara yüzde 15, emeklilere 16 zam verilmelidir." dedi.