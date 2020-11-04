CHP'li Yıldırım Kaya: "Eğitime bütçeden ayrılan pay hayal kırıklığı yarattı"

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
"Öldürenin deprem değil tedbirsizlik olduğu çok açık yaşandı." diyen Kaya, iki gün boyunca İzmir'de bulunduğunu belirtti. Kaya, "Şu açık ve net; ihmal, tedbirsizlik ve depremi öngörememe hali ne yazık ki canlarımızın kaybolmasına neden oldu." dedi.
Kaya, Türkiye genelinde tüm okulların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, İzmir depreminde de uzaktan eğitim nedeniyle çok sayıda aile ve öğrencinin gündüz saatlerinde evde olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edildiğini, eğitime bütçeden ayrılan payın "hayal kırıklığı yarattığını" savunan Kaya, şunları kaydetti:
"2019 yılında pandemi yokken Milli Eğitim Bakanlığının 125 milyar 396 milyon TL bütçesi vardı. Bu bütçenin normal koşullarda dahi yetersiz kaldığını hep birlikte gördük. Pandemi koşullarında hazırlanan 2021 bütçesi ise 146 milyar 920 milyon olarak öngörülmüş. 2020'ye göre kısmen artış var gibi gözüküyor. Pandemi koşullarında bakanlığın bütçesini değerlendirdiğimizde, bir artışın söz konusu olmadığını aksine geçen yıla göre daha da azaldığını görmekteyiz. Pandemi şartlarında yüz yüze eğitime geçmek için derslik ve öğretmen açığının kapatılması bir ön koşuldur. Uzaktan eğtimin yapılabilmesi için internet ve tablet ihtiyacının da karşılanması gerekiyor.
AK Parti ve MHP'ye sesleniyorum: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2021 bütçesi için açıkladığı hedefleri gerçekleştirebilmesi için hep birlikte buna uygun bütçe verelim. Milli Eğitim Bakanlığının 2021 bütçesiyle ne öğretmen açığı kapatılabilir ne derslik ihtiyacı ne öğrencilerin internet ve tablet ihtiyacı giderilebilir ne de 2021 yılı hedefleri gerçekleştirilebilir. 2021 yılı eğitim bütçesinde artış olmazsa, eğitimi zor günler bekliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!