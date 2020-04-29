29 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

CHP'li Yıldırım Kaya'dan LGS'nin ertelenmesi çağrısı

"Telafi eğitimi, koşullar uygun olursa 2020 Eylül ayında başlayarak cumartesi günleri de dahil edilerek ekim ayı sonuna kadar devam etmelidir. Yeni eğitim öğretim yılında, ara dönem tatili bir haftaya indirilerek diğer ara tatiller kaldırılmalıdır"

29.04.2020 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
CHP'li Yıldırım Kaya'dan LGS'nin ertelenmesi çağrısı
AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eğitim bileşenlerinin görüşleri de alınarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk (İOKBS) ve Geçiş Sistemi Merkezi (LGS) sınavlarının uygun bir tarihe alınmasını çağrısında bulundu.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, özel koşullara uygun, daha radikal kararlar alınması, çocukları ve gençleri rahatlatacak alternatifler üzerinde düşünülmesi ve tartışılması gerektiğini belirtti.

LGS'ye 7 Haziran'da girecek 1 milyon 670 bin öğrencinin sınava giriş kayıtlarının otomatik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldığını ancak koşulların ağırlığı ve çocukların psikolojisinin bu sınavı kaldıracak durumda olmadığını ifade eden Kaya, olumsuz koşullarda ve stres altında yapılacak sınavların gerçek amacına ulaşmayacağını dile getirdi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a açık çağrımızdır. Siyasi baskılara boyun eğmeyin. Eğitime ilişkin kararlarda inisiyatifi ele alın. Eğitim bilimci kimliğinizi kullanın. Eğitimin bileşenlerinin görüşlerini de alarak Sağlık Bakanlığını ve Bilim Kurulunu bilgilendirin. İOKBS ve LGS sınavlarının ertelenerek uygun bir tarihe alınmasına öncülük edin. Çocuklarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimiz sizden bunu bekliyor. Bilim, akıl ve irade siyasal baskılara feda edilmesin."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Antalya'da ortaya çıktı! Nesli tükeniyor
Antalya'da ortaya çıktı! Nesli tükeniyor
Güllaca rakip oldu
Güllaca rakip oldu
Gün yüzüne çıktılar
Gün yüzüne çıktılar
Setlere ara vermişti... Yeni projesi belli oldu
Setlere ara vermişti... Yeni projesi belli oldu
Devlet Arşivleri'ne nasıl girilir?
Devlet Arşivleri'ne nasıl girilir?
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Rusya'dan Kastamonu'ya getirilen Türk vatandaşlarına ramazan hizmeti
Rusya'dan Kastamonu'ya getirilen Türk vatandaşlarına ramazan hizmeti
Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar
Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X