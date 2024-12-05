CHP'li vekillerden Mansur Yavaş'a ziyaret: Siyasetin güncel başlıkları ele alındı

Cumhuriyet Halk Partili bir grup milletvekilinin ziyaretine ilişkin paylaşım, Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 31 Mart seçimleri için kullandığı x hesabından yapıldı. Buna göre CHP’li milletvekilleri Barış Bektaş, Ali Öztunç, Nermin Yıldırım Kara, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen ve Ali Karaoba'yı büyükşehir belediyesinde ziyaret etti.

REKLAM advertisement1 ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ Edinilen bilgiye göre, görüşmede siyasetin sıcak başlıkları ele alındı. Ayrıca, son dönemde siyasette gündem olan anket sonuçlarının da masaya yatırıldığı kaydedildi. Mansur Yavaş ile görüşen milletvekilleri, Yavaş’ın anketlerde ilk sırada yer aldığını ve önümüzdeki günlerde vekil ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.