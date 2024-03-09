Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika CHP'li ve İYİ Parti'li vekiller arasında gerginlik

        CHP'li ve İYİ Parti'li vekiller arasında gerginlik

        İYİ Parti Bodrum Belediye başkan adayı Raşit Emir Süer'in esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmayıp, "Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" demesi gerginliğe neden oldu. Bunun üzerine Aras, provokasyona gelmeyeceğini belirtip Süer'den saygılı olmasını istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 18:59 Güncelleme: 09.03.2024 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP'li ve İYİ Parti'li vekiller arasında gerginlik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum'da düzenlenen 5'inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İYİ Parti heyeti ile karşılaştı.

        Aras, İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Metin Ergun, Bodrum Belediye Baykan adayı Raşit Emir Süer ve diğer İYİ partililerin bulunduğu heyetle selamlaştı.

        İYİ PARTİLİ SÜER TOKALAŞMAK İSTEMEDİ

        Ancak, İYİ Parti Bodrum Belediye Baykan adayı Raşit Emir Süer'in; Aras'a elini uzatmayıp, "Sizinle tokalaşmayacağım. Sizin bu millete yaptıklarınızdan dolayı buradayım. Bu millete verdiğin sözü tutacaksın. Bu milletin hakkını yedirtmeyeceksin" dedi.

        Bunun üzerine Başkan Aras, "Lütfen saygılı ol. Ben, Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz Vatanımızı milletimizi seven insanlarız. Bu milletin hakimi var savcısı var. Bana AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek karşılık verdi.

        Fotoğraf: DHA

        ÇEVREDEKİLER SAKİNLEŞTİRDİ

        Aras, ardından İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ergun'a "AK Parti'den, İYİ Partiye aday mı çıkardınız?' Bize AK Parti ağzıyla konuşuyor arkadaş. Bu siyaset dilinin Bodrum'da yeri yoktur. Biz burada AK Parti ile İYİ Parti ile her zaman saygı içerisin de yarışıyoruz" diye seslendi.

        Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen başkan adayları ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        Türkiye ve ABD'den ortak açıklama
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        MOSSAD operasyonu: İfadeler ortaya çıktı
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        ABD Başkanı Biden'dan TikTok açıklaması
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        Evliyken Ayşe'yi kaçırdı! 3 kişiyi öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse gölgemizde yürüyerek seçim kaybettiremez
        Türk kahvesi 6. sırada
        Türk kahvesi 6. sırada
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        2 çocuk annesi Doktor Feray'ı kocası öldürmüştü! İşte kanlı pusunun detayları!
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        ABD'de Ulusal Muhafızlar metrolarda
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa