CHP'li üye, CHP toplantısında ateş açtı

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ferdi Durdu’nun haberine göre, bugün 11.42 sıralarında CHP Akçadağ ilçe teşkilatı binasında parti toplantısı yapıldığı esnada, partinin üyesi olduğu belirtilen C.S. tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı. Güvenlik güçleri, C.S’yi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili Malatya Valiliği’nden şu açıklama yapıldı:
“26 Ağustos 2019 tarihinde saat 11.42 sıralarında, Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Teşkilatı binasında parti toplantısı yapıldığı esnada, CHP üyesi olduğu belirtilen C.S. isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli AĞBABA ve İlçe Başkanı Ali ASLAN’ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir. Saldırıda herhangi bir yaralanma söz konusu olmayıp, olayda kullanılan silaha el konulmuştur. Emniyet güçleri tarafından olaydan sonra firar eden şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir.”
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