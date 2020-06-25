CHP'li Ünsal'dan setlerde ve tiyatrolarda sağlık personeli istihdamı çağrısı

Ünsal, Meclis'te yaptığı basın toplantısında sahne sanatçıları, oyuncular, set çalışanları ve sektördeki diğer çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde ve öncesinde yaşadığı sorunlara değindi.
Oyuncuların Sosyal Güvenlik Kurumu statülerinin 4A'lı işçi statüsü olması gerektiğini dile getiren Ünsal, "4A'lı olan birisi birkaç işte aynı anda çalışabilir. Sigortaları işveren tarafından ödenir. Bugün işverenler vergi vermemek için oyunculara ve kamera arkası ekibe serbest meslek makbuzu diye bir makbuz açtırıyor. Mevzuata uygun olmayan bu durum ortadan kaldırılmalı ve oyuncular hakettikleri gibi 4A'lı koşullarıyla çalışmalıdır." dedi.
Setlerde yangın, elektrik çarpması, düşme, patlamalar ve trafik kazaları yaşanabildiğine dikkati çeken Ünsal, "Kazaların yüzde 21'ine acil ilkyardım yapılması gerekiyor. Bu yüzden setlerde yaşanacak her türlü kazaya karşı iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzamanı istihdam edilmeli." diye konuştu.
Kazaların genellikle gece saatlerinde olduğuna dikkati çeken Ünsal, çalışma saatlerinin 8 saate indirilmesi, stüdyo ve sahnelerin dezenfekte edilmesi, kullanılan materyallerin temizlenmesi, dinlenme anlarında maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Servet Ünsal, oyuncu, sahne sanatçısı ve sektördeki diğer çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçesinde 320 milyon lira bulunduğunu ifade ederek, "Pandemi nedeniyle çalışamayanlara 1000 lira veriliyordu, bu sektörün emekçilerine de bayram öncesinde böyle bir para verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.
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