CHP'li Ünsal: "Bütün dünya pandemiden kurtulmanın çözümünü aşıya bağladı"

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son iki günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle beş doktorun hayatını kaybettiğini belirterek, bu ölümlerin nedeninin meslek hastalığı sayılmamasını eleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Koronavirüs aşısında üretim aşamasına geçildi." açıklamasını anımsatan Ünsal, "Koronavirüs hasta ve vaka sayılarındaki yanlışlarından dolayı Sevgili Bakan güvenini yitirmiştir. Kurtuluşu ve güveni tazelemek için de aşıya sığınmıştır." diye konuştu.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün AK Parti döneminde kapatıldığını ve bununla birlikte aşı üretiminin artık hayal olduğunu savunan Ünsal, "100 yılı geçkin bir zamandan beri aşı üreten ülkemiz AKP'nin iktidar olduğu 2000'li yılların başında bu özelliğini yitirmiş ve aşıları yurt dışından satın alır hale gelmiştir. Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı, Çerkezköy'deki serum fabrikasının laboratuvarlarının virolojik donanım olarak güçlendirildiğini ve üretim yapabilir hale geldiğini söylemiştir. Bir serum fabrikasında kaç tane yetkin virolog, kaç tane koronavirüsle ilgili profesör, doçent, uzman doktor vardır? BSL-3 yetkisinde olan bu laboratuvara acaba devlet ne kadar para desteği verdi?" sözlerini sarf etti.
Bir ülkede aşının üretilmesi için yeterli olan laboratuvar tipinin Biyogüvenlik Seviye 4 (BSL-4) viroloji laboratuvarları olduğunu vurgulayan Ünsal, "Türkiye'de şu ana kadar BSL-4 viroloji laboratuvarı yoktur. GMP standartları olan Çerkezköy'deki serum tesisi, ilaç üretimi için yeterli değildir." ifadesini kullandı.
Koronavirüs aşısının 19 hayvan üzerinde denendiğine yönelik açıklamaları anımsatan Ünsal, "Hayvan deneylerinde 19 sayıyla aşı değerlendirilmesi gerçekten komik, gülünç. Binlerce sayıda hayvan deneyleri yapılması gerekirken 19 hayvanla bizi güldürdüler." görüşünü savundu.
Ünsal, dünya üzerinde çalışılan 118 aşı olduğunu ve en erken yıl sonunda, normal şartlarda 2021'de aşı üretilebileceğinin değerlendirildiğini ifade ederek, "Şu anda bütün dünya pandemiden kurtulmanın çözümünü aşıya bağladı. Çünkü sürü bağışıklığı denen olay gerçekten çok sıkıntılı. Hem insan kaybı hem de ekonomik maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla tek çıkış yolumuz dönüp dolaşıp aşı ve ilaca geliyor." dedi.
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