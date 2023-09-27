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        Haberler Gündem Politika CHP'li Ünal Karahasan genel başkan adaylığını açıkladı! - Son dakika haberi

        CHP'li Ünal Karahasan genel başkan adaylığını açıkladı

        CHP'li Ünal Karahasan, düzenlediği basın toplantısıyla 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:40
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        CHP'de bir aday daha
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        CHP'li Ünal Karahasan, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek genel başkan adayı olduğunu açıkladı.

        CHP üyesi yazar Ünal Karahasan, CHP'nin ebedi liderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, onun iki büyük eserine sahip çıkmaya geldiğini söyledi.

        4-5 Kasım'da yapılacak 38'inci Olağan Kurultay'da CHP'de önemli bir tartışmanın açılması için öneride bulunacağını söyleyen Karahasan, "38'inci kurultayımızda genel başkanlık organının kaldırılarak, genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim. Hepimiz birlikte çok şey başarabiliriz; birleşik özne olunmasını önermeye, tartıştırmaya, anlatmaya, anlamaya geldim. CHP genel başkanlığını genel sekreterliğe dönüştürerek, örgüt tabanının ve örgüt organlarının aşağıdan yukarıya birleşik özne yaklaşımı ile onarılmasını, Türkiye'ye böyle bir yöntemin önerilmesini, dünya siyasal tarihinde yeni bir çığır açılmasını sağlamaya, belki bugün genel başkan adaylığı açıklamaya; ama özü itibarı ile CHP genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye aday olmaya geldim" ifadelerini kullandı.

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        #Ünal Karahasan
        #CHP
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