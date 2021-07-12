CHP'li Tutdere: "Adıyaman'da cezaevine konulan tütün üreticileri serbest bırakılmalı"

AA

Tutdere, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'da, yasal düzenleme nedeniyle mağduriyet yaşayan tütün üreticilerinin, hiçbir şiddet unsuruna başvurmadan ve dertlerini anlatmak için eylem düzenlediğini ifade etti.

Söz konusu eylemlere katıldığı için 16 tütün üreticisinin gözaltına alındığını savunan Tutdere, bu kişilerden 10'unun tutuklandığını kaydetti.

CHP'li Tutdere, ceza davalarına bakan bir avukat olduğunu dile getirerek, bu kişilerin cezaevine konulmasına gerekçe oluşturabilecek suçları olmadığını belirtti. Tutdere, "Ismarlama bir kararla tütün üreticileri tutuklandı ve cezaevlerine gönderildi. Tutuklama için somut delil hükme bağlandı ve yasa kabul edildi ancak AK Parti'nin yarattığı yargının, kanunları okumadığını görüyoruz. Ismarlama bir kararla tütüncüyü cezalandırmak, sorunu çözmeyecek. Adıyaman'da cezaevine konulan tütün üreticileri serbest bırakılmalı. Bu yoldan vazgeçin, tütüncüyü dinleyin, taleplerini alın, yasal çalışmalarla mağduriyete son verin." diye konuştu.