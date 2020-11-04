CHP'li Torun'dan "deprem araştırma komisyonu" açıklaması - İZMİR

AA

Torun, Bayraklı Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, afet riski altındaki alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde olduğunu söyledi.TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergesiyle depremde alınması gereken tedbirlerle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önerisinin kabul edildiğini hatırlatan Torun, şöyle konuştu:"Bir konuda Meclis'te kurulan deprem komisyonu... Gerçekten çok olumlu bir adım ama umuyorum ve inanıyorum ki bu komisyon çalışmalarını yaptıktan sonra bir deprem kanunu, bir fay kanunu çıkarılması konusunda da adımlarını atar, artık bu acıları tekrar yaşamayız. Bir deprem ülkesi olduğumuz bilinci ve sorumluluğuyla hareket ederek gerekli yasal düzenlemeler yapılır ve biz de artık her depremde aynı acıları yaşamamış oluruz."

- Çadırda kalanlara Kovid-19 testi çağrısı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de tüm Türkiye'ye başsağlığında bulunarak, yaralılara acil şifalar diledi.Böke, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un riskli binalarda oturulmaması yönündeki çağrısını hatırlatarak, "Riskli binaları güçlendirmenin maliyeti daire başına, projesi ve yapısıyla birlikte 30 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Yurttaşlarımız aç, susuz, evsiz kalmışken yurttaşa bu maliyeti yüklüyor olmak devlet sorumluluğunu yerine getirmemek anlamına gelir." dedi.

1999'daki Marmara Depremi'nden bugüne kadar 35 milyar dolarlık deprem vergisi toplandığını kaydeden Böke, bu vergilerin nereye harcandığını sorguladıklarını anlattı.Böke, çadırlarda kalan depremzedelere düzenli olarak Kovid-19 testi yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.