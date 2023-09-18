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        Haberler Gündem Politika CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığıyla ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığında - Son Dakika Haberleri

        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığıyla ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığında

        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:54
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        Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığında
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        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

        Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti.

        Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

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