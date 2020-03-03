CHP'li Şeker: "TBMM Sağlık Komisyonu, koronavirüse karşı olağanüstü toplantı çağrımızı reddetti"

03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeker, Meclis'te Komisyon üyesi bazı milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin çok büyük bir mülteci akını ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Şeker, "sığınmacıların siyasi bir araç için kullanıldığını, bu durumun da Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçeceğini" savundu.
Daha önce Komisyon üyesi muhalefet milletvekilleriyle yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili Komisyonu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Şeker, "Yaptığımız bu çağrıya TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı şimdilik 'bu toplantının yapılmasına gerek yoktur' şeklinde bir cevap verdi. Komisyon Başkanı'nın bu talebimizi reddetmesi yakışık kalmamıştır. Komisyon Başkanı'nı kınıyorum. Bu konuda Meclis sorumluluktan kaçamaz. Komisyonun bir an önce toplanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Virüsün İran, Irak, Gürcistan başta olmak üzere Türkiye'nin komşu ülkelerinde hızla arttığına işaret eden Şeker, mülteci akınıyla yeni tip koronavirüsün Türkiye'ye de bulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de yanlış dış politika nedeniyle Türkiye'deki mülteci sayısının her geçen gün arttığını, kızamık ve uyuz başta olmak üzere salgın hastalıkların her geçen gün yayıldığını öne sürdü.
Komisyonun Kovid-19 nedeniyle toplanmamasını "Meclisin işlevsizleştirilmesi ve parlamenterlerin görevlerini yapmasını engellemeye yönelik bir tavır" olarak değerlendiren Eksik, "HDP olarak halkın hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı bilimsel veriler ve ciddiyetten uzak bir tutum içinde." görüşünü savundu.
Eksik, virüsün bulaşma ve yayılma hızının çok yüksek olduğunu ve eylül ayına doğru bütün dünyaya yayılmasının tahmin edildiğini söyledi. İran yetkililerinin gerekli önlemleri almadığı için büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığını kaydeden Eksik, Türkiye'nin aynı duruma düşmemesi için gereken önlemleri bir an önce alması çağrısında bulundu.
Eksik, seçim bölgesi Iğdır'ın da çok büyük bir risk altında olduğunu, kurulan sahra çadırlarının da çağın gerisinde kalan ilkel çadırlar olduğunu ileri sürdü.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da yurt dışından gelen vatandaşlara yönelik havalimanlarında alınan önlemlerin yetersiz olduğunu iddia etti. Kasap, Meclise her gün binlerce kişinin geldiğini bu nedenle Meclis çalışanlarının da büyük bir risk altında olduğunu sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!