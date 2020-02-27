AA

CHP'li Sarıbal'dan "soğan ihracatının önü açılsın" çağrısı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, depolarda tutulan soğanların 20-25 gün daha depoda kalamayacağını belirterek, soğan ihracatının önünün açılmasını istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İdlib'de şehit olan askerler için Allah'tan rahmet diledi.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Sarıbal, "Bu ülke yeniden ayakları üzerinde duracaksa, yeniden bir kalkınma hamlesi ortaya koyacaksa, kendi öz değerleri üzerinden yapabilir. Bunun da en önemli alanlarından biri tarımdır." dedi.

Sarıbal, 2019 yılında üretimin fazla olması nedeniyle soğanın para etmediğini, çiftçilerin depolara kaldırdığı soğanların çürümeye başladığını öne sürerek, depolardaki 300 bin ton soğanın 100 bin tonunun hastalıkla boğuştuğunu söyledi.

İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ile patates ve soğanın ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklendiğini belirten Sarıbal, "Ciddi anlamda bir ihracat vardı. 2019 yılında 227 bin ton soğan ihracatı yapıldı, 52 milyon dolar gelir elde edildi. Eğer kısıtlama getirilmeseydi, depodaki soğanlar azalmış olacaktı. İç piyasaya yetecek kadar soğan da burada kalacaktı." diye konuştu.

Depodaki soğanların 20-25 güne kadar kalamayacağını iddia eden Sarıbal, "Ya çiftçinin zayiatı giderilmeli ya da ihracat hemen açılmalı." ifadelerini kullandı.

- "Bu topraklarda üretileni, bu topraklarda üret"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "saman ve buğday ithalatına" yönelik açıklamalarına değinen Sarıbal, "Bu topraklar, buğdayın ana vatanıdır. Bu topraklarda 'saman, buğday ithal ediyorum' diyorsanız beceriksizsiniz, başarısızsınız." ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarının 2003'ten 2019'un sonuna kadar 20 milyon dolara 105 bin kilogram saman ithal ettiğini savunan Sarıbal, "Bu topraklarda üretileni, bu topraklarda üret. Yabancı çiftçilere, ithalat lobilere parayı veriyorsun. Neden benim çiftçime vermiyorsun?" diye sordu.

Türkiye'nin bir yılda 9,8 milyon ton buğday ithal ederek, dünya rekoru kırdığını söyleyen Orhan Sarıbal, "Rakamlarla oynayabilirsiniz ama mevcut gerçeği değiştirme şansınız yok. Ülke her alanda olduğu gibi tarımda da batıyor. Çiftçi yerle bir, yoksulluk diz boyu ama siz saltanatınıza sarayda devam ediyorsunuz. AKP ve saray iktidarı sağlığa ve tüm tarım ürünlerine zararlıdır. Bu iktidarın değişmesi gerekir. İthal eden değil, üreten Türkiye'yi tekrar hayata geçirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geniş demokrasi platformunu" stratejisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti ile yaptığı görüşmede seçim stratejisini "Geniş bir demokrasi platformunu oluşturmak istiyoruz" diyerek açıkladığı yönündeki haberlerin hatırlatılması ve bu platformun içeriğinin sorulması üzerine Sarıbal şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ciddi anlamda demokrasiye ve adalete ihtiyacı var. Bu ülkede 83 milyon insan, demokrasiden yana mı tek adam rejiminden yana mı, bir tutum ve kararlılık içinde olmak durumundadır. Demokrasi yoksa orada insan hakları, kalkınma, ekonomi yok. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın yaptığınız her şey boşa düşer. Demokrasiden yana olan herkesle bu ülkeyi tekrar birlikte ayağa kaldırma hikayemiz var. Devletin kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bürokrasisiyle, liyakatli kadrolarıyla yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ama demokrasi yoksa, adalet yoksa bunu yapma şansınız yok. Genel Başkanımın, 'demokrasiden yana mı tek adamdan yana mı' anlayışı içerisinde baktığını tahmin ediyorum. Demokrasiyi önceleyen herkesle dayanışma içerisinde olmanın bir ihtiyaç olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum."